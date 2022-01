Nowe kasowniki i automaty biletowe zostały przetestowane przez GZM. Kiedy pojawią się pierwsze urządzenia?

GZM przetestowała nowe kasowniki i automaty biletowe

Nowe kasowniki i automaty biletowe zostały już przetestowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Pierwsze autobusy, które będą w nie wyposażone, mogą wyjechać na ulice miast już w połowie lutego tego roku.

- Mieszkańcy i użytkownicy komunikacji miejskiej mogli osobiście sprawdzić działanie nowych urządzeń podczas przeprowadzonych w pierwszej połowie stycznia konsultacji - wyjaśnia Jacek Brzezinka, członek zarządu GZM.

Wszystkie nowe autobusy i tramwaje - kursujące w ramach ZTM - będą systematycznie wyposażane we wspomniane nowe urządzenia.

Pierwsze z nich to automaty z ekranem dotykowym, które będą obsługiwać karty ŚKUP, jak i również płatności zbliżeniowe. Drugi typ urządzeń to kasowniki służące do rejestracji biletów zapisanych na kartach ŚKUP, domyślnie pracujące w taryfie odległościowej, gdzie wystarczy zbliżyć kartę do czytnika, aby zarejestrować swoje wejście do autobusu lub tramwaju.