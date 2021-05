Nowe mieszkania w Chorzowie, Świętochłowicach, Tarnowskich Górach i Zabrzu. Samorządy łączą siły w spółce SIM KZN Śląsk

Jego zdaniem wsparcie finansowe rządu i budowa nieruchomości na terenach gminnych to klucz do sukcesu, jakim jest tworzenie mieszkań w cenach, które mogą śmiało konkurować z zabudową deweloperską.

- Tarnowskie Góry to jedno z niewielu miast na Śląsku, które nie podlega depopulacji. Co roku na naszym terenie powstaje kilkaset nowych budynków, ale są to głównie inwestycje deweloperskie. Ostatni raport NIK-u pokazuje, że gminy maja problem z gospodarką mieszkaniową. W swoich zasobach mamy budynki, które często nie nadają się nawet do rewitalizacji. Pora to zmienić - zapowiada Arkadiusz Czech, burmistrz Tarnowskich Gór.