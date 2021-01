Nowe mieszkanie w Katowicach z dopłatą ponad 450 zł. Chętni złożyli już 1812 wniosków na Nowy Nikiszowiec

Zagłębiacy składają niewiele wniosków o dotacje do wymiany pieców. Samorządy im nie pomagają

Jak donosi Zagłębiowski Alarm Smogowy, właścicielom użytkującym stare, ponad 10-letnie kotły węglowe został już tylko niecały rok na to, by wymienić swojego kopciucha na kocioł 5 klasy, ekoprojekt, pompę ciepła lub podłączyć się do sieci. Jak sie okazuje w Zagłębiu liczba złożonych wniosków o dotacje do takiej wymiany w ramach rządowego programu Czyste Powietrze są znikome. Brakuje tez punktów konsultacyjnych, gdzie mieszkańcy znajdą pomoc w wypełnianiu i składaniu wniosków o dotacje.