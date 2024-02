Nowy hit Netflixa podbija serca Polaków! Serial "Jeden dzień" to idealna propozycja na walentynki

Serial "Jeden dzień" nowym hitem Netflixa!

"Jeden dzień" podbija serca widzów, którzy nie szczędzą zachwytów nad tą produkcją. Fanów zachwycają emocje i poruszająca historia. Serial, składający się z 14 krótkich odcinków, dostępny dla widzów od 15. roku życia, to adaptacja powieści Davida Nichollsa. Nie jest to pierwszy raz, kiedy ta historia przeniesiona zostaje na ekran. W 2011 roku powstał film o tym samym tytule, jednak w porównaniu do nowej produkcji spotkał się z mieszaniem recenzji, mimo że w niektórych kręgach uchodzi za kultowy.

O czym opowiada serial "Jeden dzień"?

Historia Emmy i Dextera rozpoczyna się 15 lipca 1988 roku, w noc zakończenia studiów na Uniwersytecie w Edynburgu, gdy poznają się po raz pierwszy. Następnego ranka ich drogi się rozchodzą, ale od tego dnia powieść i serial wracają do nich co roku tego samego dnia. Ich historia trwa dwadzieścia lat. W każdym odcinku Dex i Em, o rok starsi, spotykają się na jednej randce. W międzyczasie doświadczają zmian, dorastają, zbliżają się i oddalają, przeżywają radości i smutki, ale ich historia zawsze jest obecna, wracając do nich wraz z powrotem do tamtej wyjątkowej nocy.