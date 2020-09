Nowy Nikiszowiec w Katowicach na ukończeniu, ale z poślizgiem. Rekrutacja lokatorów po raz kolejny przesunięta

Nabór lokatorów na Nowy Nikiszowiec w Katowicach po raz kolejny przesunięto. Rekrutacja miała rozpocząć się we wrześniu, ale ten termin jest już nieaktualny, a nowego nie wyznaczono. Prawdopodobnie opóźni się też finał budowy. Jak wyjaśniają przedstawiciele PFR Nieruchomości, „trwają rozmowy z generalnym wykonawcą inwestycji, które mają na celu wypracowanie nowych warunków kontraktu”.

Nowy Nikiszowiec to osiedle w ramach rządowego programu „Mieszkanie plus” w Katowicach Nowy Nikiszowiec to pierwsze osiedle realizowane w Katowicach w ramach rządowego programu „Mieszkanie plus”. Przy ulicy Górniczego Dorobku (w sąsiedztwie zabytkowego Nikiszowca) powstały budynki wielorodzinne zamknięte w trzech kwartałach. W każdym jest wewnętrzny dziedziniec. W budynkach będzie łącznie 513 mieszkań (będą miały od 35 do 94,5 m kw. powierzchni) oraz 11 lokali handlowo-usługowych o powierzchni od ok. 30 do ponad 220 m kw. Kliknij poniżej i zobacz zdjęcia

Osiedle zostało zaprojektowane przez pracownię 22 Architekci, a inwestorem jest spółka celowa, którą założyły Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego oraz spółka PFR Nieruchomości. Budowa ruszyła wiosną 2018 roku i miała się zakończyć pod koniec tego roku, ale nie wiadomo na ile ten termin jest jeszcze aktualny.

Jeszcze w sierpniu zaawansowanie robót budowlanych przekraczało 80 proc. W dwóch kwartałach trwały już prace wykończeniowe w mieszkaniach oraz na klatkach schodowych, a na dziedzińcach prace brukarskie i nasadzenia zieleni. W trzecim na ukończeniu były roboty przy elewacji budynków, tynkarskie oraz instalacyjne. Rekrutacja lokatorów do mieszkań w Nowym Nikiszowcu nie rozpocznie się ani we wrześniu ani w październiku W międzyczasie miała też ruszyć rekrutacja najemców mieszkań w Nowym Nikiszowcu. Pierwszy termin ustalono na czerwiec, kolejny na wrzesień. Teraz spółka PFR Nieruchomości poinformowała, że i drugi termin jest już nieaktualny. - Obecnie trwają rozmowy z generalnym wykonawcą inwestycji, które mają na celu wypracowanie nowych warunków kontraktu. Biorąc pod uwagę fakt, że poczynione podczas negocjacji ustalenia mogą wpłynąć na zakładany harmonogram realizacji robót budowlanych, konieczne jest również zmodyfikowanie terminu rozpoczęcia rekrutacji najemców. Do czasu zakończenia rozmów nie jest możliwe zadeklarowanie nowej daty uruchomienia naboru – poinformowali przedstawiciele PFR Nieruchomości.

Wiadomo, że nabór nie ruszy ani we wrześniu, ani w październiku. - Po 30 października spółka PFR Nieruchomości poinformuje o dalszych krokach – dodają w spółce. Jak podkreślają, prace na budowie Nowego Nikiszowca przebiegają w niezakłócony sposób.



- Pomimo przesunięcia terminu uruchomienia naboru do mieszkań, jego planowany przebieg pozostaje niezmienny. Proces będzie miał charakter dwuetapowy. Najpierw wnioski potencjalnych najemców zostaną zweryfikowane pod względem kryteriów ustalonych w uchwale Rady Miasta Katowice – zapowiadają przedstawiciele PFR Nieruchomości. Dodajmy, że zgodnie z uchwałą RM najwięcej punktów w naborze otrzymają rodziny wielodzietne, osoby zameldowane w Katowicach oraz te, które nie ukończyły 35 roku życia. Ważna będzie też tzw. zdolność czynszowa najemców, czyli otrzymywany dochód. - Każdy złożony wniosek otrzyma odpowiednią liczbę punktów i na tej podstawie powstanie lista pierwszeństwa do mieszkań. Kolejnym krokiem będzie ocena zdolności czynszowej przyszłego najemcy oraz weryfikacja w BIG InfoMonitorze i to one zadecydują o przyznaniu mieszkania – dopowiadają w spółce.

Nowy Nikiszowiec w liczbach: 513 mieszkań

572 miejsca postojowe zaplanowano na osiedlu

5,5 hektara ma działka, na której powstaje osiedle

4-7 kondygnacji będą miały budynki

35 m kw. mają mieć najmniejsze mieszkania

59 m kw. to średnia powierzchnia mieszkań

94,5 m kw. będą miały mieszkania największe.

Co ma wspólnego Nowy Nikiszowiec ze starym? Nowy Nikiszowiec ma wyglądem i zabudową nawiązywać do zabytkowego Nikisza. Podobieństw jest kilka, ale różnic znacznie więcej. Wspólne są przede wszystkim nazwa oraz zamysł urbanistyczny. Oryginalny Nikiszowiec ma ponad 100 lat i niepowtarzalny klimat. Został wybudowany jako osiedle robotnicze dla górników kopalni Giesche. Tutejsze domy to familoki pokryte czerwoną cegłą z charakterystycznymi, pociągniętymi czerwoną farbą wnękami okiennymi. Budynki zamknięto w dziewięć kwartałów z zielonymi dziedzińcami. W sumie jest tu około 1000 mieszkań. Punktem centralnym osiedla jest wydłużony plac Wyzwolenia, przy którym znajdują się m.in. kościół świętej Anny, charakterystyczne podcienia i budynek poczty.