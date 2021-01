Nowy trener Jastrzębskiego Węgla, Andrea Gardini: "Ta drużyna ma wszystko, by walczyć o najwyższe laury w Polsce"

Andrea Gardini, jak zdążył zauważyć po kilku treningach z drużyną, Jastrzębski Węgiel ma w sobie wszystko by walczyć o jak najwyższe cele. Ponadto Włoch jeszcze przed przejęciem zespołu Pomarańczowych miał okazję śledzić poczynania JW w lidze na ekranie telewizora.- To naprawdę silny zespół i musimy tylko znaleźć receptę na to, jak osiągać pozytywne rezultaty i stwarzać sobie szanse na osiąganie wielkich celów – mówi 56-letni szkoleniowiec.

Wspólny język kluczem do sukcesu

Szósty w historii Jastrzębskiego Węgla trener wywodzący się z Italii zdradza, że nie konsultował przyjęcia oferty z Jastrzębia z żadnym ze swoich rodaków, a w pracy z jastrzębianami będzie skupiał się na dotarciu do zawodników tak, aby znaleźć drogę do sukcesu. - Musimy wspólne ulepszać swoją grę, by na koniec sezonu osiągnąć to, co zamierzamy. Jeśli znajdę właściwy klucz do zespołu, a udawało mi się to w przeszłości w ZAKSIE i Olsztynie, możemy dokonać czegoś wielkiego – podkreśla Gardini.

Włoski szkoleniowiec jako pierwszy trener Pomarańczowych zadebiutuje w najbliższą sobotę. Jego zespół zmierzy się w derbowym starciu na wyjeździe z GKS-em Katowice.