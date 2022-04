"Odys i świnie, czyli opowieść mitomana" w Teatrze Śląskim. Długo oczekiwana premiera spektaklu Agaty Dudy-Gracz już 29 kwietnia

Premiera w Teatrze Śląskim

Kiedy po okresie półtora roku Agata Duda-Gracz miała wrócić do tego tytułu okazało się, że nie jest w stanie tego zrobić. Tematem tego spektaklu była bowiem śmierć.

Dlatego też powstała zupełnie inna opowieść, którą z „Prawdą…” łączy jedynie scenografia.

O czym mogła opowiedzieć, kiedy miała tu wrócić po takim zdarzeniu? O powrocie do domu, czy może o niemożliwości tego powrotu?

Reżyserka zastanawia się czy powrót do domu oznacza powrót do krainy dzieciństwa, do czasów niewinności?