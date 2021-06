OFF Festival 2021 w Katowicach odwołany. W tym roku w Dolinie Trzech Stawów zagości nowa formuła OFF Country Club

-Pandemia jest w odwrocie, ale nie została opanowana na tyle, by udało nam się w tym roku zorganizować taki festiwal o jakim marzymy i jakiego chcecie. Sytuacja epidemiologiczna i obowiązujące przepisy, dotyczące zarówno podróży międzynarodowych, jak i organizacji imprez plenerowych w Polsce, nie dają nam wyboru. Musimy zaproponować wam spotkanie za rok - czytamy w komunikacie. OFF Festival powróci w 2022 roku i odbędzie się w dniach 5-7 sierpnia . Co ważne, karnety z roku 2020 i 2021 zachowują ważność.

- Z góry dziękujemy za to, że wykazujecie się cierpliwością i zrozumieniem, za ogromne wsparcie, jakie nam obiecujecie. Dzięki niemu wiemy, że OFF Festival nie tylko przetrwa, ale wrócimy wzmocnieni. Dołożymy wszelkich starań, by OFF Festival 2022 był najlepszy z dotychczasowych, by zrekompensował wam ten długi czas zawieszenia - podkreślili twórcy imprezy.

Pracując nad przyszłoroczną edycją imprezy, organizatorzy szykują też coś specjalnego na tegoroczne wakacje.

W terminie, w którym miał odbyć się OFF Festival, na terenie Doliny Trzech Stawów zagości nowa formuła OFF Country Club.

To będą koncerty plenerowe, osobno biletowane, niezależnie od festiwalu.

Niebawem zostaną ogłoszeni artyści, a także warunki uczestnictwa.