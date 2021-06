Ogólnopolski Dzień Świadomości Raka Prostaty przypada 23 czerwca. Szpital Miejski w Gliwicach z nowym sprzętem do walki z tym nowotworem

Laparoskop 3D w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach

Do Gliwic trafił specjalistyczny sprzęt do walki z rakiem prostaty. Urolodzy ze Szpitala Miejskiego nr 4 dysponują Laparoskopem 3D, którego koszt sięga pół miliona złotych. Dzięki niemu specjaliści mogą lepiej ocenić stan pacjenta. Laparoskop 3D nie tylko powiększa obraz transmitowany do monitora, ale również umożliwia zobrazowanie struktur anatomicznych w 3D, a to wszystko w czasie rzeczywistym. Według ordynatora oddziału urologii i urologii onkologicznej, przekłada się to na szybszy powrót pacjentów do zdrowia.

- Zdecydowanie poprawiła się jakość obrazu, który mamy i możemy jeszcze dokładniej ocenić sytuację konkretnego pacjenta, wszystkie struktury anatomiczne. To sprawia, że efekt mamy podwójny: chory szybciej dochodzi do siebie po zabiegu, proces gojenia jest krótszy, a dla nas to większy komfort pracy i większa precyzja – mówi dr n.med. Andrzej Kupilas