Okradał starsze osoby w Katowicach. Mówił im, że wygrały sztućce, a następnie zabierał biżuterię i gotówkę. Policja szuka pokrzywdzonych

Mieszkaniec Bytomia okradał seniorów w całej Polsce

Policjanci z katowickiej komendy zatrzymali 48-latka podejrzanego o liczne kradzieże. Mężczyzna, pod pretekstem wręczenia wygranych sztućców, wchodził do mieszkania starszych osób, a następnie informował je, że aby otrzymać nagrodę, należy pokryć koszt walizki, w którą zapakowane są sztućce. Wyceniał go na kwotę od 300 do 400 złotych.