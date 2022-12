Olbrzymie kolejki do aptek w Bielsku-Białej. Co się działo? Sprawdziliśmy!

Kolejki do aptek w Bielsku-Białej. Co się dzieje?

Kolejki do niektórych aptek w Bielsku-Białej, ale pewnie nie tylko, to nic dziwnego, a często znak, że sprzedawane tam leki są zdecydowanie tańsze, niż gdzie indziej. Jednak wszyscy ci, którzy w drugi dzień świąt musieli wybrać się do apteki po zakup lekarstwa pewnie przecierali oczy ze zdumienia, kiedy zobaczyli kilkudziesięcioosobowe kolejki.

Podejrzenia były różne - od epidemii grypy, po najazd Czechów, którzy w ostatnim czasie często robią zakupy w polskich sklepach, bo jest zdecydowanie taniej niż u nich. Jak dowiedzieliśmy się w bielskiej aptece Klimczok, działającej przy bielskiej ul. Cyniarskiej 11, kolejki wzięły się z dwóch powodów. Po pierwsze tego dnia w powiecie bielskim przez całą dobę czynne były tylko dwie apteki - właśnie przy ul. Cyniarskiej oraz apteka Na Dworcu przy ul. Warszawskiej 2, a po drugie faktycznie panuje większa ilość zachorowań na grypę, zwłaszcza wśród dziweci.