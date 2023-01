Orszaki Trzech Króli w Śląskiem wracają po pandemii. Gdzie i kiedy? Tysiące ludzi wyjdzie na ulice w województwie śląskim

Tysiące ludzi na Orszakach Trzech Króli? Czy w tym roku także?

Jeden z większych Orszaków Trzech Króli w województwie przejdzie przez Katowice. Uczestnicy Uformują orszak na ulicy Powstańców. Zmianą w porównaniu do lat ubiegłych będzie to, że pokłon Jezusowi przez mędrców odbędzie się wewnątrz archikatedry Chrystusa Króla. Orszak będą zabezpieczać wolontariusze ze szkół mundurowych. Dzieci i chłopcy ze szkół prowadzonych przez stowarzyszenie „Węgielek” już od długiego czasu przygotowują się do przemarszu i tworzą stroje.