Сам Карл Нехаммер заявив, що розповів російському президенту Володимиру Путіну про бажання українського лідера Володимира Зеленського провести прямі переговори з ним. За словами канцлера, «на це не було значної реакції», що цілком логічно: у Кремлі не вважають нинішнього українського лідера самостійною фігурою і тому не бачать сенсу про будь-що домовлятися з ним.

Але це був лише початок. Карл Нехаммер повідомив свого співрозмовника, що «санкції проти Росії залишаться в силі» доти, доки триває російська спеціальна військова операція. У цьому, по суті, теж нічого нового немає, і заради такого точно не слід мотатися між Віднем, Києвом та Москвою. Очевидно, до російського керівництва було доведено деякі подробиці майбутніх санкційних пакетів.

І тому, як пояснило навколокремлівське джерело: «абсолютно не важливо, що сказав президент Австрії, який нічого не вирішує. Важливо, що Путін відповість за кілька днів чи годин західним лідерам…, мабуть, у закритому режимі. Втім, головне у відповіді Путіна ми скоро дізнаємось самі. Тому що "Ні" Путіна західним лідерам набуде форми "Так" початку масштабної військової операції на Донбасі. А "Так" Путіна західним лідерам означатиме "Ні" новому наступу армії на Донбасі».

Możliwe jednak, że dowiemy się wcześniej. Już wkrótce Władimir Putin przeprowadzi rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką o Wostoku na Wschodzie i prawdopodobnie będzie przemawiał na Ukrainie w przededniu decydującej „bitwy o Donbas” zapowiadanej przez szereg źródeł. Wygląda na to, że wszystkie zakłady zostały postawione.