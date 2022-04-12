Останній ультиматум… А що далі? ( Ostatnie ultimatum… Co dalej?)

Anastasiia Popenko
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Зараз тільки й розмов про те, що австрійський канцлер Карл Нехаммер прилітав до Москви з останнім ультиматумом Володимиру Путіну. Сам характер його зустрічі з російським президентом був дуже незвичайним — без перекладачів, без підходу до преси, навіть без протокольної зйомки. При цьому кремлівський прес-секретар Дмитро Пєсков назвав захід "нетривалим". Неначе приїжджав парламентер, передав якийсь пакет і усно виклав те, що не можна довіряти паперу.

Сам Карл Нехаммер заявив, що розповів російському президенту Володимиру Путіну про бажання українського лідера Володимира Зеленського провести прямі переговори з ним. За словами канцлера, «на це не було значної реакції», що цілком логічно: у Кремлі не вважають нинішнього українського лідера самостійною фігурою і тому не бачать сенсу про будь-що домовлятися з ним.
Але це був лише початок. Карл Нехаммер повідомив свого співрозмовника, що «санкції проти Росії залишаться в силі» доти, доки триває російська спеціальна військова операція. У цьому, по суті, теж нічого нового немає, і заради такого точно не слід мотатися між Віднем, Києвом та Москвою. Очевидно, до російського керівництва було доведено деякі подробиці майбутніх санкційних пакетів.
І тому, як пояснило навколокремлівське джерело: «абсолютно не важливо, що сказав президент Австрії, який нічого не вирішує. Важливо, що Путін відповість за кілька днів чи годин західним лідерам…, мабуть, у закритому режимі. Втім, головне у відповіді Путіна ми скоро дізнаємось самі. Тому що "Ні" Путіна західним лідерам набуде форми "Так" початку масштабної військової операції на Донбасі. А "Так" Путіна західним лідерам означатиме "Ні" новому наступу армії на Донбасі».
Możliwe jednak, że dowiemy się wcześniej. Już wkrótce Władimir Putin przeprowadzi rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką o Wostoku na Wschodzie i prawdopodobnie będzie przemawiał na Ukrainie w przededniu decydującej „bitwy o Donbas” zapowiadanej przez szereg źródeł. Wygląda na to, że wszystkie zakłady zostały postawione.

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