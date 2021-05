Oszuści nadal podszywają się pod firmy kurierskie. Flubot ukradnie dane z twojego telefonu. Eksperci radzą jak go unikać

FluBot został po raz pierwszy zidentyfikowany przez specjalistów ESET w Hiszpanii, w grudniu 2020 r. Od tego czasu złośliwe oprogramowanie atakowało m.in. w Niemczech, Polsce, we Włoszech i Holandii. Kod rozprzestrzeniającej się obecnie wersji 4.0 sugeruje, że jej twórcy planują szeroką akcję w wielu krajach na całym świecie. Kampania wymierzona jest głównie w użytkowników urządzeń mobilnych korzystających z systemu Android, ale istnieją także mutacje atakujące właścicieli iPhone’ów.

– Wykorzystująca wizerunek firm kurierskich akcja daje przestępcom m.in. dostęp do numerów kart kredytowych czy bankowości online nieświadomych użytkowników. Wersja 4.0 zagrożenia została opracowana z myślą o szerokim działaniu – przestrzegają eksperci ds. cyberbezpieczeństwa.

Eksperci ostrzegają, ze FluBot to podstępny gracz, który po zainstalowaniu umożliwia hakerom pełen dostęp do urządzenia. Został opracowany tak, by wyłączać ochronę Play Protect, a także pozyskiwać dane kolejnych potencjalnych ofiar. Tak jak aktywny w ostatnich dniach i oparty na podobnym mechanizmie TeaBot (znany również jako Anatsa lub Toddler), FluBot jest wykrywany i blokowany przez produkty ESET jako wariant zagrożenia z rodziny Android/TrojanDropper.Agent.

Ofiara najpierw otrzymuje wiadomość SMS od nadawcy, który podszywa się pod popularną markę, zajmującą się przewozem przesyłek i logistyką, taką jak FedEx, DHL, UPS. Hakerzy wykorzystują też marki lokalnych usługodawców (np. InPost w Polsce czy Correos w Hiszpanii). Wiadomość nakłania użytkownika Androida do kliknięcia łącza w celu pobrania i zainstalowania aplikacji, w której nazwie również pojawia się marka przewoźnika.