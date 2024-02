Oto najdroższe mieszkania w Śląskiem. Zobacz, gdzie w naszym województwie można znaleźć takie lokale z rynku wtórnego!

Lokal z rynku wtórnego to nieraz świetna alternatywa

Propozycje kosztownych lokali także w Śląskiem

Wśród propozycji, zamieszczonych przez mieszkańców województwa śląskiego znajdziemy sporo ofert, w których zaprezentowane tam lokale są zadbane, utrzymane w dobrym stanie, a do tego nawet urządzone. Wiele z nich wyceniono w bardzo korzystnych stawkach, ale nie brakuje również takich, gdzie bardzo wysokie ceny potrafią zniechęcić nawet do dalszego zapoznawania się z treścią ogłoszenia. Poza tym jednak stan takich mieszkań jest zazwyczaj bez zarzutu, a dodatkowo można liczyć na ich świetne wyposażenie oraz niejednokrotnie dobrą lokalizację. Podobnie jak w przypadku większości przeznaczonych do zamieszkania ofert nieruchomości, również te zawierają najważniejsze informacje na temat lokali, a także kontakt do właścicieli, z którymi należy umówić się na oglądanie lokum. Propozycje najbardziej kosztownych mieszkań w Śląskiem uwzględniają ceny, wynoszące ponad cztery miliony złotych, a spora część takich lokali została wystawiona na sprzedaż przez biura nieruchomości.