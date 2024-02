PKP sprzedaje tanie mieszkania w województwie śląskim - LUTY 2024. Zobacz aktualne oferty lokali mieszkalnych w Śląskiem!

Kolejne nieruchomości Polskich Kolei Państwowych w województwie śląskim zostały przeznaczone na sprzedaż. Wśród nich można znaleźć między innymi grunty, lokale użytkowe oraz powierzchnie reklamowe. Największą ich część stanowią jednak lokale mieszkalne, które znajdują się w różnych zakątkach naszego regionu. Jak daje się zauważyć, nieruchomości przeznaczone do zamieszkania prezentują niejednakowy stan i warunki. Wiele z nich wymaga przeprowadzenia gruntownego remontu oraz przygotowania do ponownego użytku. Jeśli natomiast nadają się one do zagospodarowania w celach mieszkalnych, to ich zakup i modernizacja mogą okazać się korzystnymi inwestycjami. Każdy, kto interesuje się nabyciem takiego lokalu jest zobowiązany wziąć udział w przetargu. Zobacz aktualne oferty nieruchomości przeznaczonych do zamieszkania, mieszczących się w naszym regionie!

Okazją do nabycia lokalu mieszkalnego może być również przetarg

Aktualne oferty nieruchomości, wystawionych na sprzedaż przez Polskie Koleje Państwowe S.A. są na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej spółki. Ogłoszenia dotyczą rozmieszczonych w całej Polsce obiektów, wśród których nie brakuje również tych, jakie znajdują się na terenie województwa śląskiego. Propozycje obejmują między innymi grunty, lokale użytkowe oraz powierzchnie reklamowe. Największą ich część stanowią jednak lokale mieszkalne, które znajdują się w różnych zakątkach naszego regionu. Jak daje się zauważyć, nieruchomości przeznaczone do zamieszkania prezentują niejednakowy stan i warunki. Wiele z nich wymaga przeprowadzenia gruntownego remontu oraz przygotowania do ponownego użytku. Jeśli natomiast nadają się one do zagospodarowania w celach mieszkalnych, to ich zakup i modernizacja mogą okazać się korzystnymi inwestycjami. Każdy, kto interesuje się nabyciem takiego lokalu jest zobowiązany wziąć udział w przetargu.

Warto przypomnieć, że przetarg nieruchomości to rodzaj sprzedaży budynków, lokali oraz gruntów, organizowanej przez podmioty, takie jak spółki Skarbu Państwa, urzędy miast i gmin oraz spółdzielnie mieszkaniowe. Za pośrednictwem swoich serwisów internetowych, a także innych kanałów komunikacji wystawiają one oferty, w których zamieszczają najważniejsze informacje o proponowanych na sprzedaż nieruchomościach. W opisie podają między innymi lokalizację, metraż czy liczbę pomieszczeń. Oferta przetargowa zawiera też szczegóły, takie jak tryb postępowania całego procesu i wartość ceny wywoławczej. Do ogłoszeń dołączane są również zdjęcia obiektów, w jakich znajdują się przeznaczone na sprzedaż lokale mieszkalne. Kolejne nieruchomości PKP na sprzedaż w województwie śląskim. Zobacz!

Zasady przetargu nieruchomości

Cały proces polega na proponowaniu różnych stawek, jakie osoby zainteresowane mogłyby zapłacić za nabycie wystawionego mieszkania bądź innego lokum. Jest on związany z transakcją kupna oraz sprzedażny lokalu – zarówno mieszkalnego, jak też użytkowego – i może mieć formę ustną lub pisemną. W przypadku pierwszej z nich, proponowane przez uczestników przetargu ceny są kryterium decydującym. Podana w ofercie kwota wyjściowa wzrasta bowiem stopniowo – wraz z kolejnymi propozycjami stawek, podawanymi przez osoby, biorące udział w procesie. Ta osoba, która zaoferuje najwyższą cenę nabywa mieszkanie.

Ponadto, przetarg może mieć przebieg ustny albo pisemny. Pierwszy z nich jest typowy dla sprzedaży lokali mieszkalnych. W przypadku tego drugiego oprócz kwot, proponowanych za zakup lokum, ważną rolę mogą też odegrać inne kwestie, jak na przykład plan zagospodarowania lokalu użytkowego przez przyszłego właściciela. Jeżeli przetarg zakończy się niepowodzeniem, to w okresie od 14 dni do 6 miesięcy od dnia jego zamknięcia przeprowadza się drugi proces, w którym cena wywoławcza określana jest już na niższym poziomie. Może się też zdarzyć, że efekt przetargu ponownie będzie niekorzystny dla jego organizatora i wówczas ma on prawo zbyć nieruchomość w drodze rokowań albo ogłaszać kolejne tego typu procesy, w ramach których jego uczestnicy jeszcze raz podejmą się proponowania stawek za zakup nieruchomości.

Warunki udziału w przetargu lokali mieszkalnych

Aby wziąć udział w przetargu należy wpłacić wadium, będące formą zabezpieczenia ze strony sprzedającego na wypadek, gdyby zwycięzca całego procesu nie chciał ostatecznie nabyć wystawionego lokalu bądź gruntu. Kwotę, wyznaczoną przez organizatora należy wpłacić jeszcze przed przystąpieniem do przetargu. Przygotowując się do udziału w nim należy również skompletować wszystkie dokumenty, które są niezbędne, by móc uczestniczyć w przetargu. Wymagane są między innymi potwierdzenia wpłaty wadium oraz oświadczenia.

W przypadku, gdy przetarg zakończy się powodzeniem należy sporządzić akt notarialny umowy sprzedaży, co powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia procesu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca mieszkania. Ponadto, za zakupiony lokal jego nowy właściciel musi zapłacić jeszcze przed zawarciem umowy notarialnej. Warto tu również dodać, że przetarg może być ograniczony lub nieograniczony – do tego drugiego może więc przystąpić każdy. W pierwszym z nich mogą wziąć udział tylko te osoby, które spełniają kryteria określone w ogłoszeniu. Nierzadko bowiem w ofercie jest zawarty zapis, że w przetargu nie mogą uczestniczyć na przykład pracownicy danej jednostki, która go organizuje ani też członkowie ich rodzin.

W załączonej galerii przedstawiamy wybrane lokale mieszkalne w województwie śląskim, wystawione na sprzedaż przez Polskie Koleje Państwowe S.A. w ramach przetargu nieruchomości. Zobacz aktualne oferty w naszym regionie!

