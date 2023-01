Oto najszybsze przedwojenne auta! Pędziły nawet ponad 400 km na godzinę! Mercedes, MG, bugatti, chrysler. ZOBACZCIE

Magia prędkości towarzyszy motoryzacji niemal od początku jej istnienia

Dążenie do ustanawiania coraz szybszych rekordów prędkości na lądzie było popularnym zajęciem, a wiele osób poświęciło swoje życie na bicie tych rekordów. Również w tym okresie kilka firm samochodowych i bogatych entuzjastów buduje specjalne samochody specjalnie do bicia rekordów prędkości na lądzie. Nazywano je „speedsterami” lub „streamlinerami”, a samochody takie jak „Auto Union Type D”, „Mercedes-Benz W125” i „Blitzen Benz” to tylko kilka przykładów – dziś mają miano kultowych.

W galerii prezentujemy kultowe samochody, stworzone przed wojną do bicia rekordów prędkości. Zobaczcie

Te rekordy prędkości ustanowione przed II wojną światową były imponujące jak na tamte czasy, jednak w dzisiejszych czasach są one już przestarzałe i zostały pobite przez nowsze i bardziej zaawansowane pojazdy. Ale przyznacie, że i tak robią wrażenie. Dość powiedzieć, że ówczesne firmy motoryzacyjne zadbały o to, by najbardziej wymagający klienci także na co dzień mogli cieszyć się z naprawdę szybkiej jazdy. W seryjnej produkcji znalazły się prawdziwe cacka.