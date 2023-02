OTO SŁYNNE ŚWIATOWE MARKI PO POLSKU! Śląski grafik "przetłumaczył" oryginały, a efekt jest zaskakujący. ZOBACZCIE GALERIĘ Jacek Bombor

Jedno jest pewne, czasami lepiej zostawić oryginał, bo już przy zakupach byłoby śmiesznie. No bo jak? No bo jak by to brzmiało. W drogerii: poproszę Włosy i Ramiona, Starą Przyprawę, Gołębia, Pieści i Topór. A w spożywczym: Dziękuje, Dzieci Dobre Białe. ZOBACZCIE KULTOWE MARKI NA GRAFIKACH Z POLSKIMI TŁUMACZENIAMI. Zaskoczeni? My tak