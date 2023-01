Pączkowe hity! Zobacz stuletni przepis na domowe pączki. Jak zrobić idealne pączki na Tłusty Czwartek

Pączek orkiszowy z truskawkami i bitą śmietaną to doskonały przepis, który nie zawiera zbyt wiele cukru, są go tu zaledwie 2 łyżki. Cały sekret miękkiego ciasta tkwi w mące orkiszowej , którą stosuje się do jego wyrobu. Do wykonania pączków orkiszowych będą nam potrzebne następujące składniki:280 g mąki orkiszowej 630, 25 g drożdży, pół szklanki mleka 2,0%, 2 łyżki cukru, 2 łyżeczki cukru waniliowego, 4 żółtka, 1/4 łyżeczki soli, 40 g masła. Żółtka utarte z cukrem i cukrem waniliowym na puszysty kogel-mogel należy połączyć z mąką. Podgrzane mleko wlać do żółtek z mąką, a następnie całość ręcznie wyrabiać. Na samym końcu wlać ciepłe masło, ponownie wyrobić, a następnie zostawić ciasto do wyrośnięcia. Następnie rozwałkować ciasto, wycinać grube krążki i ponownie poczekać aż ciasto zwiększy swoją objętość. Na patelni rozprowadzić olej lub smalec według upodobań i przystąpić do smażenia.

pixabay