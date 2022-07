Park Prochownia w Czeladzi poleca się na weekend i wakacyjne dni. Alejki, kwiaty, spokój i dużo atrakcji dla dzieci

Ten czeladzki park to dla dorosłych znakomite miejsce do spacerów, odpoczynku na jednej z licznych ławeczek. Dzieci mają tu wiele atrakcji do zabawy, młodzież może poćwiczyć na siłowni pod chmurką, a do tego na pieski czeka najlepsze miejsce do wybiegania się na wybiegu. Przy parku powstał bowiem drugi w mieście wybieg dla czworonogów - o nazwie "Psiaczkownia".