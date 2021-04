Park Śląski poleca się na majówkę 2021. Wizyta w zoo, w skansenie, spacer alejkami i przejażdżka kolejką linową Elka

W weekend majowy można wybrać się na spacer do Parku Sląskiego. Chorzowski park zachwyca o każdej porze roku, ale bez wątpienia wiosna to piękny czas. Kwitną kwiaty i drzewa. W Parku Śląskim powoli robi się coraz bardziej zielono i kolorowo. Ponadto w majówkę można także skorzystać z oferty skansenu, zoo czy wybrać się na przejażdżkę kolejką linową "Elka".

Majówka 2021. I w końcu mamy długi weekend majowy. Pogoda nie będzie nas rozpieszczać, ale warto wyjść w weekend z domu i spędzić ten czas aktywnie. W trakcie lockdownu nie jest to jednak takie proste. Pozamykane są restauracje, hotele i wiele atrakcji, jak parki trampolin czy sale zabaw. Wciąż wiele atrakcji czeka jednak na gości Parku Śląskiego. W tegoroczną majówkę warto wybrać się do chorzowskiego parku.

W majówkę możemy wybrać się do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. Śląski Ogród Zoologiczny pozostaje otwarty dla zwiedzających. Śląskie zoo można zwiedzać codziennie od godz. 9.00, także w niedziele (również wolne od handlu) i w święta. Obecnie obowiązuje limit osób mogących przebywać na terenie zoo, wynoszący 12000 osób. Od poniedziałku do piątku czynne jest jedynie wejście główne, a w weekendy uruchamiana jest dodatkowo brama boczna (od ul. Złotej) zoo.

Ponadto można też skorzystać z kolejki linowej „Elka” i podziwiać park z perspektywy "lotu ptaka". Pierwszy przejazd "Elką" w dniach 1-3 maja będzie o godzinie 10.00. Kolejka będzie kursować do godziny 19.00. Kasy zamykane są na 20 min. przed planowanym zamknięciem kolei, a ostatni przejazd rozpoczyna się na 15 min. przed planowanym zamknięciem kolei. Koszt bilety to 13 zł za przejazd w jedną stronę, w obie strony 20 zł. Dzieci i młodzież (od 3 do 16 lat) oraz niepełnosprawni: przejazd w jedną stronę 10 złotych, w obie strony 15 zł. Dzieci do lat 3 jadą za darmo.