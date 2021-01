Parking Tarmilo w Tarnowskich Górach jest cały czas zajęty. Dlaczego? Radna w tej sprawie zgłosiła interpelację

Na początku 2021 darmowy parking dla samochodów został oficjalnie otwarty i - co nie będzie zaskoczeniem - cieszy się on dość dużą popularnością. W centrum Tarnowskich Gór naprawdę ciężko znaleźć w tygodniu wolne miejsca do zaparkowania swojego pojazdu. Inwestycja, warta ponad milion złotych, miała ten problem rozwiązać. Jak widać jednak na załączonych zdjęciach - to się, na razie, nie udało.