Parkrun w Katowicach to wydarzenie inne niż wszystkie. Zobaczcie zdjęcia z sobotniego startu (12.11)

Parkrun to zawody, w których zajęte miejsce nie ma znaczenia. Chodzi o to, by w swoim tempie pokonań w Parku Kościuszki dystans 5 km. Niezależnie od tego czy będzie to bieg, trucht czy marsz.

- Nie mamy limitu czasu i każdy uczestnik może pokonać ją w dowolnym tempie. Boisz się, że będziesz ostatni(a)? W parkrun nikt nie jest ostatni. Na końcu stawki mamy zawsze wolontariusza, który przekracza linię mety jako ostatni uczestnik. Wszyscy uczestniczymy w parkrun dla przyjemności a każdy uczestnik niezależnie od formy, umiejętności czy też rezultatów jest tak samo mile widziany w ramach parkrun - podkreślają organizatorzy.

Zawody odbywają się w różnych lokalizacjach. Na mapie parkrunu znajdują się m.in. Tychy, Park Miejski, Sosnowiec, Bulwar nad Wisłą i Chrzanów. W sobotę 12 listopada wydarzenie zorganizowano w Parku Kościuszki w Katowicach.