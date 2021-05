Pedofil z Jastrzębia zatrzymany. 35-letni Piotr wysyłał wulgarne zdjęcia i namawiał dzieci do brzydkich zabaw

Nauka hybrydowa w praktyce. SP2 w Czeladzi to najlepszy przykład nauczania hybrydowego

Nauka hybrydowa już obowiązuje. Od 15 maja wprowadzono naukę hybrydową dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych i klas 1-4 szkół średnich. Oczywiście w reżimie sanitarnym - obowiązuje wietrzenia sal czy dezynfekcja rąk. Młodzież zdecydowanie ucieszyła się z powrotu do szkolnych ław. Z aparatem w ręku, odwiedziliśmy Szkołę Podstawową nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi, by zobaczyć, jak w praktyce wygląd nauka hybrydowa. W tych salach, gdzie byli uczniowie, było weselej i żywiej. Uczniowie potrzebowali wrócić do szkoły. To po prostu widać.