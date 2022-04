Piast Gliwice - Górnik Łęczna. Trener Waldemar Fornalik: Nie uciekamy od roli faworyta. Rywal ma niewiele do stracenia

- Na pewno. Mamy trudne mecze, bo wiemy, jakie one mają ciężar gatunkowy dla tych zespołów. Zarówno dla Wisły, jak i teraz dla Górnika Łęczna są to mecze z cyklu „o być albo nie być”. Spotykamy się teraz z Górnikiem Łęczna, który miał serię kilku meczów bez porażki. Co prawda więcej było remisów, ale trzeba być bardzo czujnym, skoncentrowanym, bo wiemy, że jest to zespół, który potrafi też zaskoczyć, ma swoje atuty i który w każdym meczu będzie szukał zdobyczy punktowej - ocenił Waldemar Fornalik.

Ostatnio Górnik przegrał jednak cztery mecze z rzędu. Po rezygnacji Kamila Kieresia zespół tymczasowo prowadzi jego asystent Andrzej Orszulak, co nie ułatwia Piastowi przygotowań.