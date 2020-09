Piast Gliwice - MSK Karvina 0:0 Czesi sprawdzili formę gliwiczan

Piłkarze Piasta ligową przerwę na mecze reprezentacji wykorzystali do rozegrania spotkania sparingowego z MFK Karvina. Gliwiczanie grają w tym sezonie na trzech frontach: rozgrywkach PKO Ekstraklasy, Pucharu Polski i Ligi Europy, ale trener Waldemar Fornalik uznał, że jego podopiecznym przyda się dodatkowy sprawdzian formy.

- To była okazja, żeby się ograć. Trener często powtarza, że każdym meczem będziemy budować swoją formę. Po to też zaplanowany był ten sparing. Były przerwy na kadrę bez meczów kontrolnych, a z kolei podczas przygotowań do sezonu tego mogło brakować. Dlatego teraz jest dobry moment na taki wariant - powiedział Piotr Parzyszek, napastnik Piasta.