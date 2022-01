Piast Gliwice… pierwszy w Ekstraklasie! Takiego programu nie ma w Polsce nikt. Piłkarze pod specjalistycznym nadzorem USG

Opóźniona diagnostyka urazów

Piłka nożna jest bez wątpienia sportem obarczonym wysokim ryzykiem kontuzji. Urazy, w szczególności te w okolicach kończyn dolnych, to częsty element rozgrywek piłkarskich. Do tej pory diagnozowanie opierało się głównie na badaniu fizykalnym. W celu dokładniejszej analizy i wykonania USG wymagane było przewiezienie zawodnika do miejsca, gdzie stacjonarnie takie badanie można byłoby przeprowadzić. Opóźniało to wdrożenie odpowiedniego planu leczenia i utrudniało bieżącą, regularną kontrolę kontuzjowanego piłkarza. Obecnie zastosowanie mobilnej ultrasonografii umożliwia zmianę tego podejścia. Z jej wykorzystaniem zespół pod nadzorem medycznym dr Dominika Sieronia ma za zadanie stworzyć nowe protokoły oceny stanu zdrowia i kondycji zawodników Piasta Gliwice.