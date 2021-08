Piast Gliwice. Waldemar Fornalik przedłużył kontrakt z klubem. „Waldek King” zostaje przy Okrzei na kolejne lata

Waldemar Fornalik pracuje w Piaście od września 2017 roku, kiedy zastąpił Dariusza Wdowczyka. Pod jego wodzą gliwiczanie zdobyli pierwszy w historii klubu tytuł mistrzów Polski.

W czwartek prezes Piasta Grzegorz Bednarski ogłosił przedłużenie współpracy z trenerem.

- Gdyby trener Waldemar Fornalik miał konto na Facebooku, to mógłby zmienić swój status na „zajęty na trzy lata”. Na tyle podpisaliśmy nową umowę, z czego jestem niezmiernie zadowolony - stwierdził Bednarski.

- Tak, mam nową umowę z Piastem, na kolejce trzy lata. Jestem bardzo zadowolony z zaufania, którym mnie obdarzono - potwierdził „Waldek King”. - Przeżyliśmy tutaj w Piaście wielkie chwile, również te trudne. Te relacje budowały się i zarówno władze klubu, jak i ja wiemy na co nas wspólnie stać. Czekają nas kolejne wyzwania. Wspięliśmy się na szczyt Ekstraklasy i wiemy jakie wspaniałe emocje temu towarzyszą oraz jakie uczucia są, kiedy zdobywa się medal tych rozgrywek. W dalszym ciągu chcemy być drużyną, która walczy o te cele, a składa się na to wiele czynników. To zasługą nie tylko trenera, drużyny, tylko całego sztabu i klubu w całym jego obszarze.