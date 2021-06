Piekary Śląskie będą miały swoją grę planszową. Oparta zostanie na koncepcie Monopoly

- Historia Piekar Śląskich jest na tyle bogata, że powstały książki, w których zawartych jest mnóstwo ciekawych historii, ale gry planszowej jeszcze nie było. Najłatwiejszym motywem do zrobienia gry jest mechanizm znany z Monopoly, przystępny tak naprawdę dla każdego. Wszyscy w to przecież graliśmy. Ona łączy pokolenia. Nasza gra będzie jednak wydana pod własną marką, a nie przy współpracy z Monopoly, tak jak to robią Katowice - wyjaśniają w rozmowie z "DZ" Alicja i Krzysztof Herda, autorzy pomysłu

- Tworzenie gry to nie jest taka szybka i prosta sprawa - zaznaczają jednak pomysłodawcy. - Na samym początku trzeba te wszystkie pola, z różnymi miejscami w mieście, poukładać, a jest tego naprawdę sporo. Kolejna rzecz to fotografie ozdabiające wspomniane pole - muszą być one odpowiednie. Trzeba także dograć produkcję. To zdecydowanie najtrudniejszy punkt tego procesu, który nie jest krótki. My jesteśmy dopiero na początku drogi. Po pierwszym tygodniu tworzenia mamy mniej więcej całość już przemyślaną, choć to się jeszcze może zmienić. Pozostało nam jeszcze to wszystko przeliczyć, pod względem kosztów.