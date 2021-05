Piekary Śląskie. Budżet Obywatelski. Ponad 30 wniosków zostało ocenionych pozytywnie. Które z nich są najciekawsze?

Na początku lutego ruszyła kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego. Weryfikacja projektów zgłoszonych w jego ramach została zakończona. Łącznie mieszkańcy przedstawili 40 projektów, z czego 32 przeszły pozytywną opinię. I to właśnie one wezmą udział w głosowaniu, które ruszy na początku czerwca. Będzie można oddawać na nie głosy w sposób tradycyjny lub internetowy.

Wypożyczalnia gier planszowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Projekt zakłada zakup ok. 250 gier planszowych różnego typu, a następnie umożliwienie mieszkańcom ich wypożyczania (na podobnych zasadach, jak książek). Jednym z celów będzie wychowanie młodszych pokoleń i zaszczepienie w nich zamiłowania do popularnych planszówek. Wartość projektu wynosi ok. 19,5 tys. zł.

Piekarskie Miasteczko Rowerowe

W założeniu ma to być miejsce, w którym m.in. młodsi mieszkańcy miasta będą mogli doskonalić swoje umiejętności, a starsi utrwalą sobie przepisy ruchu drogowego. Miałoby ono powstać na terenie parku przy ul. Armii Krajowej. Wartość projektu wynosi ok. 700 tys. zł.