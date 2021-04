Piekary Śląskie. Rozpoczęła się modernizacja obiektów sportowych DKS Czarni Kozłowa Góra

Piekary Śląskie: rozpoczęła się modernizacja obiektów sportowych w Kozłowej Górze

Choć prace miały ruszyć w 2020 roku (a nawet wcześniej, bo o projekcie mówi się od co najmniej 2017), to do modernizacji obiektów sportowych DKS Czarni Kozłowa Góra w Piekarach Śląskich dojdzie. Rozpoczęła się właśnie przebudowa przy ul. Pokoju.

Inwestycja polegać będzie na modernizacji boiska trawiastego. To stare, asfaltowe zostało już zdemontowane.