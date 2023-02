Piękna studniówka 2023 maturzystów II LO im. S. Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej. Polonez, szampan, tańce do białego rana!

- Drodzy maturzyści. Dzisiejsza uroczystość jest szczególna dla całej społeczności szkolnej. Tradycyjny bal, odbywający się na sto dni przed maturą, jest wyczekiwany przez młodzież już od września. To pierwszy wasz wielki i poważny bal w waszym życiu, w życiu młodego człowieka. Ten dzień należy do was. Będzie niezapomniany i wyjątkowy. Każdy z was czuje się i wygląda wyjątkowo. Dostojnie, pięknie, niesamowicie. To wasz wieczór i wasze święto. Życzę wam, abyście się świetnie bawili, a chwile dziś przeżyte, by zostały zawsze w waszej pamięci. Pamiętajcie, że za za sto dni matura. To dla was wielka próba i wyzwanie. Życzę wam już dziś pomyślności, połamania piór, odwagi, która dodaje skrzydeł i prowadzi w wymarzonym kierunku. Spełniajcie swoje marzenia. Pielęgnujcie wyjątkowe wydarzenia w waszym życiu. Bawcie się wspaniale – dodała.