Studniówka 2023 Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach. Uczniowie bawili się w Adrii w Rudzie Śląskiej. Zdjęcia

Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach pokazały jak się dobrze bawić! Uczniowie mieli piękną studniówkę!

Po godzinie 19 wszystkie klasy odtańczyły tradycyjnego poloneza. Co ciekawe, najpierw zatańczyli go sami nauczyciele! Nie zabrakło także wzruszających podziękowań dla nauczycieli, wychowawców i dyrekcji szkoły. Co to była za noc! Niesamowite kreacje maturzystek i szykowne stroje panów robiły na sali ogromne wrażenie. Piękne stroje, pyszne jedzenie i impreza do białego rana - czego chcieć więcej? To pewne - uczniowie tej nocy nie zapomną do końca życia.