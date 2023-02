Do tańca i do różańca! HIT INTERNETU. Ksiądz tańczy na studniówce do przeboju zespołu Long & Junior! WIDEO Redakcja

To jest HIT INTERNETU! Ksiądz dał prawdziwy popis taneczny, wywijając do disco-polowego przeboju zespołu Long & Junior! Uczniowie zgromadzeni wokół niego byli zachwyceni! „Wygląda jak Neo z Matrixa", „Przy takim księdzu jest szansa że młodzież wróci do kościoła. Brawo!" - komentują internauci. Zobacz WIDEO!