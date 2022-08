Pielgrzymka z Żywca na Jasną Górę zatrzymała się w Myszkowie. Pątnicy przyjechali autokarem...

Do Myszkowa przyjechali trzema autokarami. Chociaż to pielgrzymka piesza. Skąd więc autokary ?

- To jest nawiązanie do historii naszej pielgrzymki - tłumaczy ksiądz Grzegorz, uczestnik pielgrzymki. - W odległej przeszłości - tradycje pątnicze w Żywcu sięgają XVII wieku - , niemożliwe było z powodu kordonów przebycie pieszo, więc do Myszkowa pielgrzymi przyjeżdżali furmankami.

Z Myszkowa żywiecka pielgrzymka idzie do Leśniowa, do sanktuarium Matki Boskiej Leśniowskiej Opiekunki Rodzin, następnie do Świętej Anny, do sanktuarium Świętej Anny Samotrzeć, kolejny etap to Gidle, sanktuarium Matki Boskiej Gidelskiej, a potem do Kłomnic, skąd pojadą autokarami do Częstochowy. Na Jasnej Górze będą się modlić 29 sierpnia.

Wiesław Bochenek chodzi na pielgrzymkę do 30 lat.