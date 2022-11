Piesi potrąceni na pasach. Dwa zdarzenia w Rudzie Śląskiej w ciągu kilkunastu godzin. Co było przyczyną wypadków?

Potrącenie pieszych na przejściu w Rudzie Śląskiej

Do pierwszego potrącenia doszło 16 listopada o godz. 18.20. Zdarzenie miało miejsce na oznakowanym przejściu dla pieszych na ul. Wolności. Do kolejnego potrącenia doszło dzień później o godz. 6.50 na ul. Tunkla. Jak informuje Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej, w obu wypadkach poszkodowane zostały łącznie trzy kobiety w wieku 27, 22 i 16 lat. Według relacji policji, wszystkie przechodziły przez jezdnię prawidłowo. W obu przypadkach piesze znajdowały się już w połowie oznakowanego przejścia, gdy doszło do potrącenia.

Kierowcy biorący udział w obu zdarzeniach byli trzeźwi, tłumaczyli się złymi warunkami pogodowymi. Wszystkie poszkodowane kobiety zostały przewiezione do szpitala. Okoliczności i przyczyny obu wypadków zbada teraz policja.