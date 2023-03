Pieśni pasyjne i pokutne wybrzmiały w Żorach. Za nami inauguracja koncertu ekumenicznego

Pieśni pasyjne wybrzmiały w Żorach

To było niezwykle poruszające, muzyczne wydarzenie, które po raz pierwszy odbyło się w Żorach. W kościele Ewangelicko-Augsburskim mogliśmy usłyszeć pieśni pokutne i pasyjne, w niezwykłych aranżacjach, zaprezentowanych przez chóry mieszane z Cieszyna i Krakowa. Niemal dwugodzinny koncert był jedynie wstępem do tego, co czeka na nas w nadchodzącą sobotę.