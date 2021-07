Pijana 66-latka doprowadziła do stłuczki. Wsiadła za kierownicę mimo promila alkoholu w organizmie. Miała zakaz prowadzenia pojazdów

Niebawem na miejscu pojawił się też właściciel uszkodzonego auta. To on wyczuł od kobiety alkohol. Ponieważ pijana 66-latka nie chciała wyjść z auta, a co więcej - próbowała odjechać - poszkodowani zabrali jej kluczyki i zaalarmowali policję.

Ta jednak wiedząc, że wpadła w poważne tarapaty, nie zamierzała czekać na przyjazd patrolu mundurowych. Kobieta najzwyczajniej w świecie odwróciła się na pięcie i poszła do mieszkania! I chociaż na poszkodowanych wywarło to wielce negatywne wrażenie, policjantom nie przeszkodziło w odnalezieniu kobiety i pociągnięciu jej do odpowiedzialności.