Piłkarskie Orły na Śląsku: Ostatnia szansa na kontratak

ztery gole Vladislavsa Gutkovskisa strzelone w meczu z Wisłą Płock wciąż zapewniają piłkarzowi Rakowa Częstochowa prowadzenie w listopadowym zestawieniu „Piłkarskich Orłów”. Jego triumf nie jest jednak jeszcze przesądzony. Do rozegrania pozostała bowiem jeszcze kolejka trzeciej ligi oraz zaległe spotkanie ekstraklasowe Lechii Gdańsk z Górnikiem Zabrze. Ze szczególną uwagą warto śledzić wyczyny Daniela Świderskiego z Rekordu Bielsko-Biała oraz Aleksandra Paluszka i Piotra Krawczyka z Górnika, którzy prowadzą grupę pościgową za snajperem wicemistrzów Polski. Aby go dogonić potrzebowaliby jednak strzeleckiego popisu. W kontekście Gutkovskisa warto zaznaczyć, że jest on liderem listopada także w skali ogólnopolskiej.

Listopadową kolejkę mają jeszcze przed sobą także piłkarki. W ich przypadku rywalizacja jest wyjątkowo zacięta, a w czołówce znajdują się przedstawicielki Ekstraligi, pierwszej ligi oraz trzeciej. Losy zwycięsctwa w tym miesiącu będą się ważyły do ostatniego meczu. Liderką jest bowiem Daria Długokęcka z trzecioligowych rezerw Czarnych Sosnowiec, ale tuż za nią znajdują się Amelia Bińkowska z ekstraklasowego GKS Katowice i Justyna Matusiak z pierwszoligowej Skry Częstochowa. Obie podczas weekendu będą miały szansę na kolejne trafienia, które mogą zasadniczo zmienić sytuację.