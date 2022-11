Piłkarskie Orły na Śląsku: Strzeleckie ostatki w naszym rankingu

Przed nami wielki finał „Piłkarskich Orłów” w 2022 roku. Podczas weekendu zostanie rozstrzygnięta rywalizacja listopadowa. Każdy gol może mieć jeszcze znaczenie dla końcowego układu rankingu.

To kolejny etap rywalizacji, w której wyłonimy najlepszego strzelca i najlepszą strzelczynię z polskich boisk. Do tej pory nikt nie podjął się takiego wyzwania. W „Piłkarskich Orłach” monitorowane są wszystkie mecze w rozgrywkach mężczyzn i kobiet od poziomu ekstraklasy po trzecią ligę. Wszystkie strzelone w nich bramki trafiają do naszego systemu. W efekcie powstają zestawienia miesięczne, składające się na całoroczne. Rankingi dotyczą każdego województwa osobno, ale w sumie powstaje opracowanie ogólnopolskie.

Aby osiągnięcia piłkarzy ocenić miarodajnie, każdej z lig przypisany jest odpowiedni współczynnik przez jaki mnoży się liczbę goli. Najwyższy związany jest z Ekstraklasą i Ekstraligą, gdzie mnożnik wynosi dwa.