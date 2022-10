Piłkarskie Orły na Śląsku: Zmiana lidera. Bielsko-Biała atakuje!

„Piłkarskie Orły” to ranking uaktualniany po każdym meczu rozgrywanym na poziomach od Ekstraklasy do III ligi. Jego celem jest wyłonienie najskuteczniejszego piłkarza i najskuteczniejszej piłkarki w Polsce.

Akcję firmują Dziennik Zachodni i inne wydawnictwa regionalne Polska Press. Zestawienie opracowują i weryfikują Polski Związek Piłki Nożnej, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Muzeum Sportu i Turystyki. Za bramki zdobywane na poszczególnych poziomach strzelcom przyznawane są punkty (liczbę goli mnoży się przez współczynnik adekwatny do danej ligi, co ma zapewnić miarodajną ocenę). Liczy się także dorobek w Fortuna Pucharze Polski, co w październiku może mieć spore znaczenie.

Zarówno wśród mężczyzn, jak i wśród kobiet, rankingi opracowywane są w zakresach wojewódzkich, które składają się na zasadniczy ogólnopolski, oraz miesięcznych, których efektem będzie roczna klasyfikacja generalna.

Przypomnijmy, że w sierpniu najlepszy okazał się Ivi Lopez z Rakowa Częstochowa, a we wrześniu piątka w składzie Alan Lubaski (Górnik II Zabrze), Dawid Wolny (Polonia Bytom), Kamil Chiliński i Przemysław Oziębała (obaj Raków II Częstochowa) oraz Marcin Wróbel (Rekord Bielsko-Biała).