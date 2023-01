Piłkarze Zagłębia Sosnowiec wznowili treningi. Jest pierwszy zimowy transfer ZDJĘCIA

Tuż przed rozpoczęciem pierwszego treningu Zagłębie Sosnowiec ogłosiło pierwszy transfer w tym roku. Po czterech latach przerwy w barwach sosnowiczan ponownie zagra Konrad Wrzesiński. 29-letni napastnik podpisał z Zagłębiem kontrakt ważny do 30 czerwca 2024 roku z opcją przedłużenia.

– Wracam do Sosnowca, czyli do miasta, które bardzo dobrze wspominam. To właśnie w Zagłębiu miałem swój najlepszy okres w karierze i liczę na to, że ponownie moja forma sportowa będzie tak samo dobra. Mam tutaj sporo znajomych, znam kilku zawodników w szatni oraz sztab szkoleniowy – powiedział Konrad Wrzesiński.