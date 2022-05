Piotr Beczała: Akademii Muzycznej w Katowicach mogą nam zazdrościć metropolie na całym świecie. Rozmowa ze słynnym tenorem

Mogłoby się wydawać, że artysta, który wielokrotnie stał na największych, najsłynniejszych scenach operowych całego świata i przeżył ogromne emocje, jest już do nich przyzwyczajony. Tymczasem odbierając tytuł doktora honoris causa, przyznany przez swoją Alma Mater - Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, wzrusza się tak, że wszyscy widzą to na jego twarzy. Nie jest w stanie tego ukryć!

Tak, to prawda. Wzruszony i zaskoczony, bardzo przejęty tą sytuacją. To z pewnością wyjątkowy wieczór dla mnie, ale i wymagający. Dopiero co przyleciałem z Ameryki Południowej, więc walczyłem z jet lag, a śpiewałem jeszcze krótki recital przed uroczystością. Byłem ogromnie ciekawy, jak będzie wyglądało to wydarzenie. Zastanawiałem się, czy wystąpię w prywatnej odzieży, czy może w stroju ceremonialnym, czyli w todze z peleryną i biretem. Niesamowite wrażenie zrobiła na mnie organizacja uroczystości pod kierunkiem profesor dr hab. Ewy Biegas, dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego, oraz prodziekan dr hab. Katarzyny Makowskiej. Cieszyłem się ceremonią, zwłaszcza, że nie brakowało na niej niespodzianek, a profesor Jan Ballarin wygłosił przepiękną laudację.