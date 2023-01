Piotr Hubert Langfort z Siemianowic Śląskich był Królem Turnusu w "Sanatorium miłości", a teraz śpiewa w programie "The Voice Senior" Aleksandra Szatan

Piotr Hubert Langfort z Siemianowic Śląskich bierze udział w nowej edycji programu "The Voice Senior". Trafił do drużyny Alicji Węgorzewskiej.

Piotr Hubert Langfort z Siemianowic Śląskich to jeden z najbardziej lubianych uczestników 4. sezonu programu "Sanatorium miłości". Nie dość, że przez pozostałych kuracjuszy został okrzyknięty Królem Turnusu, to jeszcze zyskał pokaźne i wierne grono fanów. Teraz 64-latek z Siemianowic Śląskich postanowił spróbować swoich sił w programie "The Voice Senior", którego najnowsza edycja zadebiutowała 7 stycznia w TVP2.