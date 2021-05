Piotr Żyła zdradził na co wydał premię za złoto MŚ i opowiedział o biegunce na skoczni ZDJĘCIA

- Jestem zadowolony z zarobków w skokach. Jestem zadowolony, ale ja po prostu lubię to, co robię - odpowiedział. - Czasem pytają czy mówią, czy już jestem zmęczony sezonem, no a jak mam być zmęczony, przecież ja jestem cały czas na wakacjach. Czemu mam być zmęczony, skoro robię coś, co lubię? - stwierdził 34-letni Żyła.

Skoczek z Wisły już poważnie opowiedział natomiast o tym jak bardzo w odniesieniu ostatnich sukcesów pomógł mu trening mentalny.

- Miałem trening mentalny w zagrodzie z osiołkami i te osiołki miały być moim lustrzanym odbiciem. Jak na niego patrzysz, to on się dostosowuje mentalnie do ciebie, patrzysz na niego i jak coś się zestresujesz, to ten osioł w ogóle nie słucha, a chodzi o to, żeby on cię słuchał. Ja to odebrałem później tak, że jak coś mi nie wychodziło, to ten osioł mnie nie słuchał miał mnie gdzieś, gryzł się po nogach i mój organizm też taki jest jak ten osiołek, że gdzieś tam nie umiałem się słuchać sam. Jak mi coś nie wyjdzie, to zaczynam sobie przypominać tego osiołka i zaczynam się śmiać - wyjaśnił Piotr Żyła.