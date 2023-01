Piwnica Pod Baranami w Tychach. Inauguracja XXXII Tyskich Wieczorów Kolędowych. Zobaczcie zdjęcia

Inauguracja XXXII Tyskich Wieczorów Kolędowych odbyła się w kościele bł.Karoliny. Wystąpili artyści krakowskiej Piwnicy Pod Baranami, śpiewając swoje najbardziej znane kolędy i pastorałki. Jak powiedział prowadzący koncert Leszek Wójtowicz, są to utwory pisane przez lata na piwniczne spotkania opłatkowe. Kościół był pełen, jak przed pandemią.

Przed nami kolejne wieczory z kolędami.

W poniedziałek, 9 stycznia, o dziewiętnastej w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Paprocańskiej 160 wystąpi Beata Bednarz, która m.in. współpracowała z Orkiestrą Adama Sztaby przy drugiej 2. edycji programu „Idol”, była jedną z solistek w programie TVN „Taniec z gwiazdami” (w latach 2005-2011), a od 2014 r. śpiewa w orkiestrze Tomasza Szymusia w programie Polsatu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”. Zaśpiewała piosenkę „Krąg życia” w ścieżce dźwiękowej filmu „Król Lew” (2001 r.). Nagrała też partie wokalne w polskiej wersji językowej filmów „Mój brat niedźwiedź 2” i „Księżniczka i żaba”. Wykonała tytułową piosenkę do serialu „Agentki”.