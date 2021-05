Piwo na Rynku w Bielsku-Białej może kosztować 15 zł za kufel! Poseł apeluje do prezydenta o obniżkę stawki dla ogródków gastronomicznych

O przywrócenie stawek z 2020 r. za dzierżawę terenów pod ogródki gastronomiczne w Bielsku-Białej zaapelował we wtorek 11 maja do prezydenta miasta Jarosława Klimaszewskiego i bielskich radnych poseł Lewicy Przemysław Koperski. Podczas konferencji na bielskim Rynku zwrócił uwagę na sytuacje bielskich przedsiębiorców oraz konsekwencje wynikające z podwyższenia stawki dzierżawy 1 zł za metr kw. do 1,5 za metr. kw.

- To spowoduje, że piwo stanie się w Bielsku-Białej B towarem ekskluzywnym. A przecież Bielsko-Biała to nie tylko deweloperzy i przedsiębiorcy, ale zwykli, normalni i ciężko pracujący ludzie, którzy po pracy chcieliby wybrać się na Rynek i w kulturalnym miejscu wypić piwo w normalnej cenie – zaznacza.

- Tak naprawdę te 1,50 zł to za 1 metr kwadratowy ogródka gastronomicznego dziennie to - przeliczając na miesiąc i dodając podatek VAT - 57 zł za metr kwadratowy gruntu! To absurdalna cena w porównaniu choćby do cen najmu lokali ZGM, gdzie ceny najmu zaczynają się od kilku złotych za metr – wskazuje.

Nie ukrywa, że taka sytuacja doprowadzi do wzrostu cen. - Zgodnie z wytycznymi sanepidu muszą być większe odległości między stolikami, a więc w takim ogródku mniej gości się zmieści. No i pogoda - jak jej nie ma, to nie ma gości. A my nadal musimy płacić za ogródek, choć nic nie zarabiamy - mówi Bartłomiej Mysiara.