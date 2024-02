Po 8 latach Polacy wrócili do katowickiego Spodka! Kto jeszcze zagrał na IEM? ZDJĘCIA OPRAC.: Julia Muc

Powrót Polaków do katowickiego Spodka po 8 latach to wydarzenie, które rozgrzało serca fanów e-sportu na całym świecie! Ale to nie tylko nasi rodacy podbili scenę Intel Extreme Masters - w trakcie trzydniowego spektaklu na arenie zaprezentowali się najlepsi gracze z całego globu. Zobaczcie galerię zdjęć z niezapomnianego wydarzenia, na którym emocje sięgały zenitu!