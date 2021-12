Po meczu Raków - Piast Waldemar Fornalik dostał czerwoną kartkę i ostro skrytykował sędziego. O co mu chodziło?

Fornalik w piątek po raz 450. prowadził jako trener drużynę w meczu Ekstraklasy. Po spotkaniu został zaproszony do pomeczowego studia Canal+ Sport. Choć nie był o to zapytany, sam na końcu rozmowy postanowił odnieść się do sytuacji po ostatnim gwizdku.

- To moja pierwsza, historyczna czerwona kartka - mówił trener Piasta. - Jeżeli mecz jest przedłużony o trzy minuty, sędzia przeciąga go prawie do czterech i pada ta bramka w momencie, gdzie gra się odbywa w poprzek boiska, to ktoś nie czuje ducha gry. Tym bardziej, że była już taka gra, taka słaba widoczność, że wypadało ten mecz zakończyć w 93. minucie. Nie wiem, co kierowało sędzią, że przedłużył aż tyle. Padają męskie słowa, natomiast ktoś, to nie czuje specyfiki tej dyscypliny, że zawodnicy grają o coś, o życie, my trenerzy gramy o nasz byt i ktoś przeczytał ileś książek i na podstawie tych książek prowadzi zawody. Dla mnie to jest nieporozumienie.