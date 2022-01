Po prostu lubią pomagać. Szlachetna Paczka to mądra i przemyślana pomoc potrzebującym

Przedświąteczny "Weekend cudów"

Niedziela 12 grudnia ub.r. Wolontariusze "Szlachetnej paczki" w całej Polsce ubrani w czerwone koszulki z napisami "Lubię pomagać" albo "Lubię ludzi" wręczają paczki potrzebującym. To tzw. "Weekend cudów", gdy w trakcie finału 21. edycji projektu zostają wręczone przed Bożym Narodzeniem ciepłe ubrania, sprzęt AGD, żywność, zabawki dla dzieci. To pomoc dedykowana. Konkretna, starannie przemyślana, już w pierwszym roku wystąpienia nieszczęścia w rodzinie, by podopieczni sami umieli sobie później radzić. "Szlachetna paczka" powstaje w 2001 roku (pomoc organizowana jest przez Stowarzyszenie "Wiosna" z centralą w Krakowie).

Podopieczni otrzymują wsparcie materialne, ale nie tylko. Wolontariusze rozmawiają z nimi, spotykają się. Pracują przez cały rok. W 2021 r. wsparcie uzyskało ok. 17 tys. rodzin (w tym 5,5 tys. seniorów i ok. 5 tys. samodzielnych rodziców). Koszt jednej paczki to ok. 4 tys. zł. Jak pokazuje "Raport o Biedzie 2021" (opracowany przez Stowarzyszenie "Wiosna") w ostatnim roku liczba skrajnie ubogich Polaków wzrosła o prawie 400 tysięcy. Obecnie aż 2 mln osób żyje poniżej granicy skrajnego ubóstwa, czyli w warunkach stałego zagrożenia dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Za mniej niż 20 zł dziennie.